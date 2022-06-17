سعد رمضان يدعم سعد لمجرد.. ويرد على تهمة تبييض الأموال (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بعد 3 سنوات على صدور أغنية "شو محسودين" لسعد رمضان، تفاجئ هذه السنة بالتشابه الكبير مع ألحان اغنية من أول دقيقة لسعد لمجرد واليسا التي لحنها رامي جمال، والذي علّق عليها رمضان "صدقا ما اخدت من شو محسودين هي اخدت اللي بدا تاخده.. وكل حدا هيدا الرزق لا انا بعملها ولا اغنية سعد ولا غنية اي شخص".

وما لا شك فيه ان هذا الموضوع لا يوثر على صداقة سعد لمجرد وسعد رمضان، الذي كان له موقف بصف سعد لمجرد بعد كل الازمات التي تعرض لها خاصة أزمة حفله الأخير في العراق.

وهذا النوع من المشاكل واجهه سعد رمضان في تونس بعد حفلته الأخيرة قبل حوالي أسبوعين والتي لاقت بعض الانتقادات والاتهامات الشخصية له، والتي يكشف عنها لأول مرة من خلال ETبالعربي.

وأنكر رمضان الإتهامات بتبييض الأموال التي وجهت إليه بعد حفله بتونس.

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