وفاة الفنان الكويتي المعتزل يوسف البلوشي عن عمر ناهز 70 عاما

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توفي الفنان الكويتي المعتزل، يوسف البلوشي عن عمر ناهز 70 عاما، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام كويتية.

ووفق ما ذكرته فقد توفي الفنان الكويتي بعد صراع طويل مع المرض منذ فترة ، ومن المقرر صلاة الجنازة عليه عصر اليوم بحضور عدد كبير من الفنانين في الكويت.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي ببرقيات التعازي والمواساه ، فيما نعاه عدد كبير من النشطاء الإعلاميين والفنانين في الكويت.

وكان الفنان الكويتي الراحل كان قد اعتزل الغناء والفن بشكل كامل عقب حادثة فريدة حصلت معه في وقت مبكر من مشواره الفني ، حيث عرف بصوته الشجي والمميز في دولة الكويت ودول الخليج.

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