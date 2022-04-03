مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت الصفحة الرسمية لمسلسل "الاختيار 3" مواعيد عرضه على فضائية ON، حيث يعرض الجزء الثالث من المسلسل خلال شهر رمضان 2022 الساعة 9.30 مساءً، ويعاد 4.20 ضباحاً و 3.25 مساءً.

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل الاختيار حول الأحداث التي شهدتها مصر خلال السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير، من أحداث أدت إلى وصول جماعة "الإخوان" إلى السلطة و الأزمات التي لحقت بمصر في تلك الفترة والتي سببت في حالة غضب شعبي انتهت باندلاع ثورة 30 يونيو التي أطاح المصريون خلالها بحكم "الإخوان".

ويشارك في بطولة مسلسل "الاختيار 3" عدد كبير من النجوم بينهم ياسر جلال الذي يجسد شخصية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والذي كان وزيراً للدفاع خلال ثورة 30 يونيو، كما يشارك في بطولة الجزء الثالث من مسلسل الاختيار أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز ومحمد رياض وأحمد بدير وعدد كبير من النجوم، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان.

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