صفعة ويل سميث تدر ارباحا خيالية على جيب كريس روك

المصدر: موقع الامارات اليوم

رغم بشاعة الحدث، إلا أن الصفعة التي تلقاها الممثل الكوميدي كريس روك في حفل جوائز الأوسكار، من النجم ويل سميث فتحت له الكثير من المنافع والمكاسب غير المتوقعة، حيث انعكست تلك اللحظة المهينة التي عاشها كريس بشكل خيالي على مبيعات تذاكر عروضه الكوميدية التي تضاعفت بشكل كبير جدا.

وذكر موقع «إنسايدر» إن مواقع بيع التذاكر سجل ارتفاعاً كبيراً في مبيعات تذاكر حضور العروض في الجولة العالمية المقبلة للنجم الكوميدي.

وأفاد موقع "Tick Pick " الشهير لبيع التذاكر، «بين عشية وضحاها بعنا تذاكر في يوم واحد أكثر مما فعلنا في شهر كامل».

وبحسب مجلة «نيوزويك» ارتفعت قيمة حجز طاولة لحضور أحد عروض كريس روك الكوميدية من 338 دولاراً إلى 500 دولاراً منذ صباح يوم الاثنين الماضي.

ويأتي الارتفاع في مبيعات تذاكر حضور عروض الكوميديا للنجم بعد ساعات من انتشار واسع لحادثة تعرضه للصفع من قبل النجم ويل سميث في حفل جوائز الأوسكار 2022.

وتعود حالة العداء بين النجمين إلى العام 2016 عندما سخر كريس من زوجة سميث أثناء تقديمه حفل الجوائز ذلك العام، بتعليق يستغرب قرارها مقاطعة الحفل بينما لم تتلقَ دعوة لحضوره.

واعتذر سميث لأكاديمية جوائز الأوسكار بعد تسلمه جائزة أفضل ممثل، كما اعتذر لاحقاً للممثل الكوميدي عبر منشور على إنستغرام معترفاً بوقوعه في خطأ في لحظة انفعال عاطفي

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