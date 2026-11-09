السجن 10 سنوات للنجم البريطاني راسل براند.. القاضي : ياله من متفرس متغطرس

حُكم على الممثل الكوميدي والنجم التلفزيوني البريطاني راسل براند بالسجن لأكثر من عشر سنوات بعد إدانته بجرائم تحرش عدة واغتصاب، فيما وصفه القاضي بأنه "مفترس" استغل شهرته للإفلات من المحاسبة.

ولم يُبدِ براند البالغ 51 عاما أي انفعال، بينما قال القاضي جويل بيناثان ياله من "متغطرس" أظهر "ازدراء" لضحاياه اللواتي تعرضن لأضرار جسيمة وطويلة الأمد.

وأشاد القاضي بـ"شجاعة" النساء اللواتي تقدمن للإبلاغ عن الاعتداءات، قائلا لبراند إنه كان يتصرف كما يحلو له من دون التقيد بالقواعد.

وانهارت زوجته لورا غالاتشر، التي أنجب منها ثلاثة أطفال، في مقعدها في قاعة الحضور بمحكمة ساوثوارك الجنائية في لندن، لدى إعلان الحكم بسجنه عشر سنوات وستة أشهر.

وقال براند لزوجته التي ساندته طوال المحاكمة، "سنكون بخير"، بينما كان يُقتاد إلى زنزانته.

وكانت هيئة محلفين أدانت النجم الذي لاحقته الفضائح الأسبوع الماضي بتهم اعتداء على أربع نساء، في وقائع حدثت بين عامي 2004 و2009.

وشكّل الحكم محطة أخيرة في إطار التراجع الذي شهدته مسيرته الفنية التي شابتها الفضائح، بعدما كان من أبرز الوجوه التي جسّدت ثقافة التحرر من القيود في البرامج التلفزيونية والإذاعية البريطانية خلال العقد الأول من الألفية الثالثة.