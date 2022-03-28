بيان رسمي من "أكاديمية الأوسكار" رداً على واقعة صفع ويل سميث لكريس روك

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ردت أكاديمية الأوسكار على الصفعة الشهيرة من ويل سميث للنجم كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 رغم اعتذار النجم الأميركي عن هذا الموقف لكن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة كان لها رأي أخر.

واقعة صفعة ويل سميث للنجم كريس روك أثارت امتعاض أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تمنح جوائز الأوسكار، فنشرت الأكاديمية بيانا عبر حسابها على "تويتر" ردا على هذه الواقعة، وأكدت في البيان رفضها لكافة أنواع العنف، وأنه يجب أن يسود الاحترام بين الزملاء.

وجاء في مضمون البيان: "الأكاديمية لا تتغاضى عن العنف الذي ينفذ بأي شكل، لكن اليوم نحن سعداء بالاحتفال بالفائزين بجوائز الأوسكار في نسختها الـ94، والذين يستحقون كل الاحترام من زملائهم وأيضا محبي الأفلام حول العالم".

وكان النجم كريس روك قرر عدم تقديم بلاغ للشرطة ضد زميله ويل سميث بعد هذه الواقعة، حيث أن الشرطة تحدثت معه عن الحادث حسب ما أفادت به بعض وسائل الإعلام الأميركية.

ويل سميث وجه اعتذارا خلال خطاب فوزه بجائزة أفضل ممثل عن فيلم "كينج رتشارد" في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، عن صفعه للممثل كريس روك والذي صدم الجمهور حول العالم بتصرفه هذا، وأكد النجم ويل سميث أن الحب قد يتسبب في فعل أشياء مجنونة، ووجه اعتذاره لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة على هذه الواقعة، كما ظهر النجم الأمريكي وهو يبكي أثناء حصوله على الجائزة.

وكان ويل سميث قد تعدى في لقطة صادمة، على زميلة الممثل كريس روك على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، حيث تقام فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscars في دورته الـ 94.

الموقف بدأ بإطلاق كريس روك دعابة حول فقدان جادا بينكت سميث زوجة ويل سميث لشعرها، بسبب إصابتها بالصلع، حيث نظر نحوها قائلا: "أحبك لكن أنتظر رؤيتك في الجزء الثاني منG. I. Jane"، في إشارة إلى الفيلم الذي قدمته ديمي مور عام 1991، وظهرت فيه حليقة الرأس لتجسيد دور ضابطة بالبحرية الأميركية.

لينفعل ويل سميث ويصعد إلى المسرح ويكيل لكمة لوجه كريس روك ويأمره بالابتعاد عن المزاح عن زوجته.

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