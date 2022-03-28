مصطفى درويش يرد على شيرين رضا : السن بقى هتعرفي مين ولا مين

المصدر: موقع الامارات اليوم

ظهرت الفنانة شيرين رضا مع الإعلامية أسما إبراهيم، وخلال اللقاء، وجهت لها الإعلامية، سؤالا عن الفنان مصطفى درويش ورأيها بشأن انسحابه من فيلم الملحد؛ لترد شيرين رضا، قائلة: بصراحة معرفش مين الممثل ده؛ وهو ما أثار حالة من الجدل حولها، وجعل الممثل يخرج عن صمته ويرد عليها.

وأعاد الفنان مصطفى درويش نشر تصريح شيرين رضا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليه: معلش.. السن بقى.. ربنا يديكي الصحة.. وفي فرق أجيال بينا.. هتعرفي مين ولا مين.

وتصدر فيلم الملحد تريند مواقع التواصل الاجتماعي وذلك قبل عرضه؛ بسبب تصريحات مؤلف الفيلم إبراهيم عيسى ‏حول حقيقة المعراج، مما أغضب الكثيرين منه، بحسب القاهرة 24

‏وأعلن بعدها مصطفى درويش انسحابه من الفيلم؛ وذلك لأنه لا يقبل الإساءة إلى الإسلام، وتعرض وقتها للعديد من الانتقادات ورد عليها بـ أنه تخوف من المشاركة في عمل فني كتبه رجل يُنكر رحلة الإسراء والمعراج ويشكك في ثوابت دينية، وخاصةً أن هذا الأمر ليس حرية شخصية وإنما هو تعدٍ واضح على الثوابت الدينية.

وكتب مصطفى درويش تعليقًا قال فيه: هو اللي معترض وبيشتم ليه؟ ما تطلعش تصدر فكرك للناس من خلال برنامجك وتزعق فينا وتكذِّب ثوابت الدين، لأن دي مش ديمقراطية ولا حرية، دي قلة أدب واضحة.

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