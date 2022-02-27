وفاة الفنان عادل إمام.. شائعة كاذبة والزعيم بصحة جيدة

المصدر: القاهرة - متابعات

نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر الشائعات الكاذبة التي تداولها البعض على مواقع التواصل عن وفاة الفنان عادل إمام الملقب بـ"الزعيم"، مؤكدًا أن عادل إمام بصحة جيدة وبداخل منزله.

ووفق صحيفة "الوطن" المصرية، تصدر اسم الفنان عادل إمام تريند مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن انتشرت العديد من الشائعات، التي تفيد بوفاة الزعيم عادل إمام، بعد تدهور حالته الصحية.

وكان المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام استنكر الشائعات المستمرة بشأن تدهور صحة الزعيم، مؤكداً أن عائلته وأحفاده يتأثرون وتسوء حالتهم النفسية من تلك الشائعات، كما أنه يتلقى العديد من المكالمات من مختلف الدول الفترة الماضية للاطمئنان على حالته الصحية.

وأشار إلى أن عادل إمام يستعد خلال الفترة المقبلة لخوض عمل درامي جديد حيث يقرأ عدد من النصوص المعروضة عليه، ومنها عمل يجمعه بأبنائه محمد ورامي إمام.

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