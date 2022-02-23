إبراهيم عيسى يلجأ إلى عبد الحليم في أول اطلالة بعد عاصفة الجدل.. «اللي شبكنا يخلصنا»

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

أثار الإعلامي المصري إبراهيم عيسى الجدل من جديد، بعد نشره فيديو على صفحته الخاصة على فيسبوك، أثناء تواجده في منزله، وهو يستمع الى أغنية عبد الحليم حافظ «جانا الهوى».

و ظهرعيسى في الفيديو بحالة من الارتياح وهو يستمع إلى الأغنية، لينهي الفيديو مشاركا بصوت عال «اللي شبكنا يخلصنا».

فيما أعتبر بعض المتابعين، أن هذا الفيديو أتى كدعوة لإنهاء الجدل الحاصل حول القضية التي أثارها الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامجه، اعتبره أخرون بأنه يسعى لاستفزاز شريحة معينة من المجتمع.



و كان الإعلامي المصري إبراهيم عيسى قد قال في برنامجة: «إن المسلم في عام 2022 لا يحتاج لأي رجل دين أو شيخ في حياته»مضيفا أن القصص التي يقوم المشايخ بسردها على مستمعيهم «تصل نسبة الكذب فيها لـ99%»، متابعا:«طب إيه رأيك إن مفيش معراج، هتصدق إن مفيش؟، كل دي قصة وهمية كاملة، دي كتب السيرة والتاريخ هي اللي بتقوللكن هو مصدّر لك الكتب والقصص اللي بتقول حصلت».

أثارت القضية الرأي العام في مصر مابين دعوات الى مقاضاة عيسى، وافتاءات رجال دينٍ اعتبرت فيها عيسى مرتدا عن الدين الإسلامي، على اعتبار أنه أنكر شيئا مثبتا في الكتاب السماوي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news