الصداقة تستعيد حكاياتها في ملتقى الراوي

شهد اليوم الأول من فعاليات الدورة الـ26 لملتقى الشارقة الدولي للراوي 2026 المقام بمقر معهد الشارقة للتراث حضوراً مميزاً من المهتمين بالتراث والثقافة وبرنامجاً علمياً وثقافياً متنوعاً، بمشاركة نخبة من الرواة والباحثين والمختصين من داخل الدولة وخارجها تناول الصداقة وأثرها وإرثها وحضورها في التراث الإماراتي والعربي، إلى جانب عدد من القضايا المرتبطة بالتراث والذاكرة الشعبية.

ويقدم البرنامج العلمي جانباً معرفياً مكملاً لفعاليات الملتقى من خلال جلسات حوارية استعرضت الصداقة باعتبارها قيمة إنسانية واجتماعية متجذرة في المجتمعات، وتناولت عمق حضورها في الموروث الشفهي والحكايات والأمثال والمرويات الشعبية، وما ارتبط بها من قيم الوفاء والمودة والتعاون وحفظ العهد.

وافتتح البرنامج العلمي جلساته بعنوان: «الصداقة.. القيمة والقيم» بمشاركة محمد ياسين والدكتور فهد حسين وإبراهيم سند والدكتور محمد يوسف، الذين استعرضوا مفهوم الصداقة ومكانتها في حياة الإنسان والمجتمع، وما تمثله من علاقة تقوم على الثقة والوفاء والمساندة، إلى جانب ارتباطها بمجموعة من القيم التي أسهمت في بناء العلاقات الإنسانية وتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع.

وتناولت الجلسة الأبعاد الاجتماعية والنفسية والثقافية للصداقة ونظرة المجتمعات إلى هذه العلاقة وموروثها، باعتبارها إحدى القيم التي حافظت على حضورها عبر الأجيال، من خلال القصص والحكايات والمواقف التي تناقلها الرواة.

وشارك في جلسة «الصداقة في التراث العربي» الدكتور أحمد النقبي ومحمد البلوشي ومريم الزرعوني والدكتور عيسى الحمادي، وتطرقت إلى نماذج من التراث العربي تناولت الصداقة من خلال الحكايات والمرويات والأمثال، وما تضمنته من صور تعكس الوفاء للصديق والوقوف إلى جانبه، والتمسك بالعلاقات الإنسانية في مختلف الظروف.

واختُتم البرنامج العلمي لليوم الأول بجلسة «الصداقة في التراث الإماراتي»، بمشاركة الدكتور راشد المزروعي والدكتور سالم الطنيجي وخالد الهنداسي ومحمد الحبسي، وقدمت أربع أوراق عمل سلطت الضوء على صور الصداقة في الموروث الإماراتي وحضورها في حياة الأجداد والآباء في البر والبحر، وما ارتبط بها من عادات وتقاليد وحكايات.

وشهد اليوم الأول أيضاً ورشاً تدريبية قدمت للمشاركين تجارب متنوعة جمعت بين المعرفة والتطبيق، وعززت حضور التراث والحكاية في المشهد الثقافي، وأتاحت فرصة التفاعل المباشر مع مقدميها والتعرف إلى أساليب مختلفة في قراءة عناصر التراث، واكتشاف القصص الكامنة وراءها، بما ينسجم مع أهداف الملتقى في نقل المعرفة التراثية وتعزيز حضورها لدى الأجيال الجديدة.