ممثل مصري ينسحب من «ملحد» #إبراهيم _عيسى: لن أكون أداة ضد ديني

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن الفنان مصطفى درويش، مقاطعة أي برنامج للإعلامي إبراهيم عيسى، والاعتذار عن فيلم «الملحد» الذي يشارك فيه، وهو من تأليف إبراهيم عيسي.

وكتب مصطفى درويش على حسابه في «فيس بوك»: قررت أنا مصطفي درويش مقاطعه أي برنامج لإبراهيم عيسي، والاعتذار عن فيلم «الملحد» اللي صورت فيه أربع أيام بسبب أن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسي.

وأضاف درويش في منشوره: واضح أن الحرب دي ممنهجة وأنا ماقبلش أبدًا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون ايه، آسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل مش هاكمل في القرف ده.

وكان الإعلامي إبراهيم عيسى أثار جدلًا واسعًا، وتعرض للهجوم والانتقادات اللاذعة، بعد تداول مقطع فيديو، له يتحدث فيه عن ارتداء النساء في الصعيد والوجه البحري، مايوهات، في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، حيث قال في الفيديو: لو أنت حضرتك من مواليد الستينيات ومن مواليد من سنة 70 لحد 75.. أنا أؤكد لك إن فيه صورة لجدتك بمايوه، وصورة لوالدتك بالمايوه أو الكت، إذا كنت فين بقى، في المنيا في الصعيد في سوهاج في أسيوط في بلطيم.

واستكمل الإعلامي حديثه في الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي: أحب أقولك، إنها لا كانت عاصية ولا كافرة ولا متبرجة، وكل المصطلحات اللي غرسوها في ذهنك لحد دلوقتي عن المرأة، اللي هي من ضمنها أمك وأختك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news