مصر... قرار إيقاف عمر كمال عن الغناء لارجعة فيه

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال أحمد رمضان، السكرتير العام لنقابة الموسيقيين في مصر: «إن قرار وقف المغني عمر كمال وإحالته للتحقيق لا رجعة فيه».

وأضاف أن «النقيب هاني شاكر لا يجب أن يكون مادة للكلام بهذا الشكل»، وذلك تعليقا على البث الذي ظهر فيه عمر كمال وهاجم خلاله النقيب هاني شاكر.

وأوضح أن عمر كمال له حق حضور التحقيق وعرض وجهة نظره أمام المجلس، مشيرا إلى أن قرار الإيقاف هو قرار تحفظي لأن كمال يحمل تصريحا وليس عضوية.

وقررت نقابة المهن الموسيقية المصرية، برئاسة الفنان هاني شاكر، أمس الثلاثاء، وقف مطرب المهرجانات الشعبية، عمر كمال، عن الغناء بعد تصريحات ضد النقابة ونقيب الموسيقيين.

ونقلت صحيفة «المصري اليوم»، عن المستشار القانوني للنقابة، سعد متولي، أن مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قد قرر إيقاف المطرب عمر كمال بعد تصريحاته على الفضائيات.

وأكد متولي أن المطرب كمال قد أطلق تصريحات هاجم فيها النقيب هاني شاكر، موضحا أنه سيتم إيقاف عمر حتى تحديد موعد للتحقيق معه بنقابة المهن الموسيقية خلال الأيام المقبلة.

وذكر المستشار القانوني للنقابة، سعد متولي أن «عمر كمال ظهر في لايف، للحديث عن نقابة المهن الموسيقية والنقيب هاني شاكر، بشكل غير صحيح، ولذلك قررت النقابة أخذ كافة الإجراءات القانونية ضد عمر خلال الأيام المقبلة».

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