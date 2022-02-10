أسرة الفنان المصري أحمد حلاوة تعلن إصابته بكورونا .. وبحالة متأخرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن نجل الفنان المصري أحمد حلاوة، إصابة والده بفيروس كورونا، طالبا الدعاء له.

وقال نجل الفنان أحمد حلاوة، في منشور على موقع "فيسبوك": الرجاء الدعاء لوالدي أحمد حلاوة، حالة كورونا متأخرة، أرجو جميع أحباءه الدعاء له بالشفاء العاجل".

وأحمد صلاح رجب رمضان حلاوة المشهور باسم أحمد حلاوة ( من مواليد 7 يناير، 1949)، ممثل مصري. وهو ابن شقيق الممثل فايز حلاوة. وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة تخصص اتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة دبلوم معهد ليوناردو دافينشي (القاهرة) تخصص ديكور، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، ولم يتوقف عند هذا الحد بل حصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراة في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا، وكان موضوعها (تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر) عام 1994، ويقوم بتدريس المسرح، في كلية الآداب جامعة حلوان.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة كانت حكاية 90 يوم من مسلسل ورا كل باب بطولة الفنان نضال الشافعي، وميمى جمال، وأحمد رفعت، ودنيا عبد العزيز، وعفاف رشاد، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح.

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