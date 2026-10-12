أحلى من السكر 2000 مرة .. بروتين يغيّر وصفة الآيس كريم

قد يصبح الاستمتاع بالآيس كريم مصحوباً بارتفاع أقل في سكر الدم، بعدما اختبر باحثون وصفات تستبدل السكر ببروتين شديد الحلاوة، وسجلوا نتائج واعدة في تجربة شملت 101 شخص.

البروتين المعروف باسم "برازين"، تصل حلاوته إلى نحو 2000 ضعف حلاوة السكر عند المقارنة بالوزن، ما يسمح باستخدام كميات ضئيلة منه لتحلية الطعام.

وأظهرت الدراسة، المنشورة في مجلة "كلينيكال نيوتريشن إسبن"، أن وصفات الآيس كريم الخالية من السكر والمحتوية على البروتين قلّلت الاستجابة السكرية بعد تناولها بنحو النصف مقارنة بالوصفة التقليدية.

وأجرى التجربة باحثون في المركز الفيدرالي لأبحاث التغذية والتكنولوجيا الحيوية وسلامة الغذاء في روسيا، بمشاركة بالغين يعانون مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي، بينهم مصابون بالسكري من النوع الثاني.

وتناول كل مشارك 100 غرام من آيس كريم الفانيلا في ثلاثة أيام منفصلة: وصفة محلاة بالسكر، وأخرى تحتوي على "برازين" بدلاً منه، وثالثة تجمع البروتين مع ألياف "الإينولين".

وباستخدام أجهزة المراقبة المستمرة للغلوكوز، تابع الباحثون التغيرات خلال ساعتين ونصف الساعة بعد تناول كل وصفة. وكانت الفروق أكثر وضوحاً لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني، إذ لم تُسجل آثار جانبية خطيرة خلال التجربة.

واكتُشف "برازين" في ثمرة تنمو بغرب إفريقيا، ويُنتج حالياً في الغالب بواسطة فطريات معدلة وراثياً، ويستطيع الجسم هضمه والتعامل معه كبروتين غذائي.

ويتميز بقدرته على تحمل درجات حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية، ونطاق واسع من مستويات الحموضة، ما يوسع إمكانات استخدامه في تصنيع أطعمة متنوعة، بما فيها الحلويات المجمدة.

لكن استبدال السكر في الآيس كريم لا يتعلق بالحلاوة وحدها؛ إذ يسهم أيضاً في القوام والحجم واللزوجة، ولذلك يحتاج تطوير البدائل إلى مكونات إضافية تحافظ على خصائص المنتج المعتادة.

ويرى الباحثون أن تطوير بدائل للحلويات المعتادة قد يساعد على تقليل السكر المضاف دون مطالبة الناس بالتخلي عنها كلياً، خصوصاً أن القيود الغذائية الصارمة قد تصعّب الالتزام بالتوصيات.

ويؤكد الباحثون الحاجة إلى دراسات أطول لمعرفة ما إذا كانت هذه البدائل تحقق فوائد صحية مستمرة، فالنتائج تفتح باباً لتطوير حلويات أقل تأثيراً على مستويات الغلوكوز، لكنها لا تثبت علاج السكري أو الكبد الدهني.