هاشتاغ "متضامن مع عباس النوري" يتصدر الترند في سورية بعد طلب النجدة من زوجته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شغل الممثل السوري ​عباس النوري الرأي العام في سورية عقب تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل، حيث تصدر خلال الساعات الفائتة هاشتاغ بعنوان "​متضامن مع عباس النوري​"، وذلك دعماً وتضامناً مع الممثل السوري إثر حملة الهجوم التي يتعرض لها من قبل بعض السوريين الذين اتهموه بالإساءة للحزب والجيش والحكومة السورية.

وجاء الهاشتاغ بطلب من زوجته الكاتبة عنود الخالد، حيث نشرت عبر صفحتها صورة للنوري وعلقت بالقول: "لكل الشرفاء ومحبين سورية والحريصين على سورية الرجاء تفعيل هاشتاغ #متضامن_مع_عباس_النوري".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين والفنانين مع الأمر، كان أولهم الممثلة ​شكران مرتجى​ التي تضامنت مع الهاشتاغ حيث نشرت عبارة "متضامن مع عباس النوري" وتبعته ب توضيح:" حملة تخوين وتحريف لكلام الأستاذ عباس النوري بآخر ظهور له مع الإعلامي باسل محرز لـ يلي عم يسألو ليش التضامن".

ونشر الممثل الشاب كرم الشعراني صورة للنوري وأرفقها بتعليق: "لايحق لأي شخص أن يشكّك بوطنية هذه القامة العظيمة التي قدمت لهذا الوطن كثيراً من الفن والإنسانية، #متضامن_مع_عباس_النوري"، في حين نشرت الممثلة ريم زينو صورة للنوري مع ذات الهاشتاغ وعلقت بكلمة "أستاذي" مع إيموجي قلب أحمر.

كما بدوره تضامن الممثل السوري القدير أيمن زيدان مع النوري معتبراً أن سورية بلد الحريات والديمقراطية ولا يجوز كم الأفواه وقمع حرية الرأي.

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