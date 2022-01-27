منة شلبي تعلن اصابتها بـ «كورونا».. «انا اتكرونت»

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

أعلنت الفنانة منّة شلبي إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت على صفحتها الشخصية في «فيس بوك»:«انا بس حبيت اكتبها بايدي انا اتكرونت».. لتنهال عليها دعوات النجوم بالشفاء واصدقاءها المقربين.

وكشفت منة انها اجرت مسحة دقيقة للتاكد من الإصابة وجاءت إيجابية وهي المرة الاولي التي تصاب بالفيروس منذ بدايته في 2020.

وجاءت إصابة منة شلبي بفيروس كورونا، قبل بدء تصويرها مسلسلها الرمضاني «بطلوع الروح»، الذي كان من المفترض بدء تصويرها إياه في نهاية واضطرت اسرة المسلسل للتأجيل لحين تعافي منّة خاصة ان التصوير سيكون خارج مصر وتحديدا في لبنان.

ومسلسل «بطلوع الروح» من تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، ويشارك في المسلسل العديد من الفنانين، من بينهم أحمد السعدني، إلهام شاهين، محمد حاتم، أحمد داود، والمسلسل من انتاج «صادق الصباح».

وعرض لمنة شلبي أخيرا فيلم «الجريمة» مع احمد عز وماجد الكدواني وإخراج شريف عرفة وكذلك فيلم من اجل زيكو مع كريم محمود عبد العزيز.

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