«والله لأقوم الدنيا وما أقعدها».. نقاش ساخن بين مذيعات سيدتي محوره الزوج (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

دار نقاش ساخن بين مذيعات برنامج سيدتي حول إمكانية إجراء السيدة عملية تجميل إرضاء لزوجها.

وقالت أودي الزبن: «سؤالي موجه للبنات لأنهم أكثر توجهاً من الرجال لإجراء عمليات التجميل وعندنا هوس التجميل منذ الصغر حتى الطفلة الصغيرة تبغى تصير جميلة الحين».

وقالت ريم بساطي متسائلة: «لو زوجك قال لك أبغاك تسوي هذه العملية، وأنتي تشوفي إنك ما تحتاجيها ماذا ستفعلين؟»، لترد لبنى عبد العزيز، قائلة: «والله لأقوم عليه الدنيا وما أقعدها حتى لو أنا حاطة في نيتي أني هسوي عملية تصغير خشمي ما هعملها».

لتقاطعها الزبن قائلة: «ليه ليه إذا كان الشخص صريح، كده مو صح كذا غلط عليك، إذا أنتي بنت وامرأة ذكية ما تاخذي الموضوع على أنه نقد، لما هو يطلب منك هذا الشيء يحتاج يشوفه فيك حتى لا يشوف في غيرك».

وأضافت: «والله لو زوجي قال لي البسي كيس زبالة بلبسه، وأنا راضية ومبتسمة»، لترد: لبنى عبد العزيز: «هذا الأمر فيه خطورة وممكن بدال ما يصغر خشمي يصير عندي منقار».

من جانبها قالت ريم إن هناك عمليات تجميل أخرى مهمة خاصة بعد الحمل والولادة، ووافقتها لبنى عبد العزيز، قائلة إن هذا شيء آخر.

وعادت وقالت أودي الزبن:«إذا الشخص اللي تحبيه يطلب منك الشيء أتقبل هذا لكن ما أتقبل أن السيدة توسوس من حديث صديقاتها وتجري عملية حتى ترضيهن، لتوافقها لبني قائلة: هذا عته اجتماعي»، حسب المرصد.

وفي نهاية حديثهن أوضحت لبنى عبد العزيز، أنها تقصد طريقة حديث الزوج والطريقة التي ينبغي أن يخبر بها زوجته، معقبة: «ممكن يقول لها أنتي هتصيري أحلى لو غيرتي خشمك مو ينتقدها ويتنمر عليها».

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