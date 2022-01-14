حقيقة زيارة كوكسل بابا إلى مصر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ظهرت على صفحات وحسابات عربية على موقع فيسبوك منشورات تدّعي أن كوكسل بابا الناشط التركيّ الشهير على مواقع التواصل والوجه المرفق بكثير من المنشورات الساخرة، سيزور مصر. لكن هذا الادعاء المنتشر بين الجدّ والهزل، ليس صحيحاً.

أرفقت المنشورات المتداولة في الأيام الماضية بصورة لكوكسيل بابا يجرّ ما يبدو أنها حقيبة سفر.

وجاء في التعليقات المرافقة أن هذا الناشط على مواقع التواصل الذي يتابعه مئات آلاف الأشخاص، متّجه إلى مصر.

وأضافت منشورات أخرى "مصر على موعد مع إحدى الشخصيات المرموقة" ما يوحي بالطبيعة الهزلية لهذه المنشورات.

وكوكسل بابا من الوجوه المعروفة جداً على مواقع التواصل باللغة العربية، إذ كثيراً ما تظهر صور له بملامح وجه تعبّر عن استغراب أو غضب، مرفقة بمنشورات هزليّة.

ويبثّ كوكسل مقاطع فكاهيّة على موقع يوتيوب حيث يتابعه أكثر من مليون و400 ألف مستخدم، فيما يتابعه أكثر من مليونين و800 ألف على موقع فيسبوك ومثلهم تقريباً على موقع إنستغرام.

ويعرّف كوكسل عن نفسه بأنه من مواليد العام 1975، وأنه "اعتزل الملاكمة عام 2010" قبل أن يتحوّل إلى ناشط معروف على مواقع التواصل.

لكن خبر زيارته إلى مصر غير صحيح.

فمصدر هذا الادعاء هو حساب على موقع "تويتر" يحمل اسم كوكسل بابا، لكنه ليس حسابه الرسمي الموثّق على موقع "تويتر".

والصورة التي استخدمها هذا الحساب قائلاً إنها تُظهركوكسل متّجهاً إلى مصر، سبق أن نشرها كوكسل نفسه على حسابه الموثّق على موقع إنستغرام قبل أشهر مرفقة بمنشور قال فيه إنه متّجه إلى إسطنبول، ولم يأت فيه على ذكر مصر.

إضافة لما تقدّم، نفى كوكسل لوكالة "فرانس برس" ما جاء في المنشورات المضلّلة عن توجّهه إلى مصر.

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