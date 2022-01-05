​بيرين سات تعتزل التمثيل التلفزيوني

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أكدت الممثلة التركية ​بيرين سات​ أنها لن تعود للمسلسلات التلفزيونية، وأنها ستعتزل التمثيل التلفزيوني، بسبب عدم رغبتها في التمثيل بمشروع خاضع للرقابة.

ونشرت سات تعليقها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات (إنستغرام)، وذلك بعد عرض مسلسلها عطايا على منصة مسلسلات عالمية، وأضافت: "بعد تذوّقك للحرية مرة، من الصعب جدا أن تكون مقيداً".

وشاركت سات في مسلسل عطايا بعد رفضها المشاركة في عدة مسلسلات تلفزيونية خلال العامين الأخيرين، مؤكدة أن المنتجين لا يطرحون عليها أفكارا جديدة، بل قصص مكررة.

وقالت سات في تعليق صحافي: "لست نادمة على تقليل أعمالي، فبعد أن قدمت العشق الممنوع، وفاطمة غول، وانتقام، وسلطانة قسم، لن أقبل بأعمال مكررة بلا قصة ولا هدف ولا قضية، مسلسلات معتادة حول الحب والخلافات، كيف أقبل بالأقل؟ كيف لا أحترم جمهوري؟".

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