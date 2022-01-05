حقيقة أزمة "متعوودة دايماً" بين عادل إمام ومحمد رمضان.. فيديو

المصدر: متابعات - سمير سعيد

حسم المنتج المصري عصام إمام شقيق الممثل الكبير عادل إمام الجدل حول أزمة بين الزعيم والفنان محمد رمضان.

وقال إمام في تصريحات لصحيفة "الوطن" إن الزعيم ليس غاضبا كما ردد البعض على السوشيال ميديا، لأن الأمر ليس جديدا عليه، وكثيرا ما يتم استخدام عباراته وإفيهاته الشهيرة بأكثر من طريقة في عالم الفن.

وأضاف "إحنا كلنا أسرة فنية واحدة، وبالتالي مفيش مشاكل نهائي".

وتصدرت ما وصفه المغردون والمدونون بالأزمة بين الممثل عادل إمام والفنان محمد رمضان مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح الأخير أغنيته الجديدة "متعودة" بصحبة المطرب الجزائري سولكينغ.

واستخدم رمضان في الكليب واحدة من أشهر إيفيهات الزعيم التي رددها على خشبة المسرح في شاهد ماشفش حاجة، حيث بدأت الأغنية بصوت عادل إمام وعبارته الشهيرة بالمسرحية "متعوودة دايما".

واعتبر بعضهم ذلك تعديا على حقوق الملكية الفكرية للزعيم وأعماله الشهيرة، فيما قلل البعض من حجم الأزمة، خاصة وأن عادل إمام من أشهر نجوم الفن ودائما ما يتم إعادة استعمال إيفيهاته.

وحققت أغنية "متعودة" التي نشرت مع بداية عام 2022 ما يزيد عن مليون و900 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب".

وبدأت الأغنية بجملة الفنان سعيد طرابيك الذي يجسد شخصية وكيل النيابة في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" وهو يقول: "الست عنايات متعودة تعمل سهرات في البيت"، ليرد عادل إمام قائلا: "متعوودة دايماً".

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