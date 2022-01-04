يتمنى الغناء مع تامر حسني .. تعرف إلى محمد أسامة المغني الحقيقي لـ"الغزالة رايقة" (فيديو)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

حققت أغنية "الغزالة رايقة" الأغنية الدعائية لفيلم "من أجل زيكو" نجاحا كبيرا منذ طرحها قبل أيام، وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر عدد من النجوم فيديوهات لهم وهم يغنون ويرقصون عليها.

في بداية الأغنية نسمع صوت طفل صغير مع لقطات للطفل يوسف صلاح بطل الفيلم، لكن الحقيقة أن هذا الصوت للطفل محمد أسامة، الذي غنى الأغنية ببراعة ونال إعجاب الجمهور.

اكتشف محمد أسامة (11 عاماً) موهبته بعد وفاة والده، حيث كان يجلس بمفرده ويغني أغاني حزينة.

في إحدى المرات، كان يغني في المدرسة وسمعته مدرسته وأعطته فرصة الغناء ومن وقتها بدأ في احترافه.

حصل على شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال خدعة نفذها في الساحر المصري الشهير "كريس" عندما التقى به وأوهمه أنه فتى فقير يقوم بمسح السيارات وطلب مساعدته حتى يحقق حلمه بالغناء، وذلك بمساعدة أحمد سعودي كرومبو، صاحب الأداء الصوتي لشخصية "المفتش كرومبو".

كما شارك في أغنية "الغزالة رايقة" بعدما رشحته الشاعرة منة عدلي القيعي للملحن إيهاب عبد الواحد الذي أعجب بصوته وأعطاه فرصة الغناء، حيث سجل الأغنية في نصف ساعة، ولم يلتق بالفنان كريم محمود عبد العزيز حتى الآن.

وقال أنه يحب التمثيل ويرى أنها موهبته الثانية بعد الغناء، ويتمنى الغناء مع تامر حسني وشيرين عبد الوهاب.

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