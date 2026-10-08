بعد انتقادات قاسية حتى من والدتها .. شام الذهبي تعتزل الغناء بسرعة وبعد أغنية واحدة فقط

أنهت شام الذهبي الانتقادات التي وجهت لها على منصات التواصل الاجتماعي، بعد طرح أولى أغنياتها بعنوان "موجة الحب"، التي فشلت في تحقيق أي مشاهدات تُذكر.

وأكدت شام الذهبي، في تصريحات إعلامية، أنها لن تخوض تجربة الغناء مُجددًا، وجاء قرارها بعد موجة الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها عقب صدور أغنيتها الأولى، ما أشعر والدتها الفنانة أصالة بانزعاج شديد، كونها لا تحتمل أي أشياء سلبية حولها، على حد قولها.

وكانت أصالة نصحت ابنتها بعدم خوض تجربة الغناء، في مقطع فيديو سابق نشرته شام، حيث ظهرت خلاله أصالة وهي تعترض بطريقة ساخرة على اتجاه ابنتها إلى الموسيقى.

وكانت شام الذهبي قد فاجأت جمهورها في أواخر سبتمبر الماضي بإعلان استعدادها لدخول عالم الغناء للمرة الأولى، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

وظهرت شام في الفيديو برفقة عدد من صديقاتها على شاطئ البحر، في أجواء صيفية اتسمت بالعفوية والمرح، وغنت مقطعًا من أغنية "على موجة الحب"، إذ أثارت الخطوة بدورها انقسامًا في الآراء بين مؤيدين ومعارضين لخطوتها المفاجئة، بعد سنوات من ارتباط اسمها في مجال عيادات التجميل، بعيدًا عن الفن.