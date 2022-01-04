إيتزيار إيتونو تصل إلى مصر الأسبوع المقبل.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشر الحساب الرسمي لمنتدى شباب العالم في مصر على إنستغرام فيديو قصيراً للنجمة الإسبانية إيتزيار إيتونو كشفت من خلاله حضورها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، والذي يقام في مصر بين 10 يناير الجاري و13 يناير.

ودعت نجمة المسلسل الإسباني الشهير "la casa de papel" في الفيديو متابعيها ومحبيها ومحبي المسلسل للقائها في منتدى شباب العالم.

وأرفق الفيديو بتعليق جاء فيه "إلى جميع عشاق مسلسل (La Casa de Papel) من جميع أنحاء العالم، هذا إعلان مميز... سوف تحضر إيتزيار إيتونو، المعروفة أيضاً بشخصية" راكيل، منتدى شباب العالم، تشاو حتى نلتقي".

وأثارت زيارة النجمة الإسبانية إيتزيار إيتونو لمصر ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث تفاعل الكثير من محبيها، وكذلك جمهورها في العالم العربي مع الفيديو، خاصة وأنها الزيارة الأولى لها لمصر بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "la casa de papel".

يشار إلى أن إيتزيار إيتونو قدمت العديد من الأعمال الناجحة والتي كان من بينها مسلسل "Cuéntame" لكنها عرفت الشهرة العالميةفي دور "راكيل" بمسلسل "la casa de papel" الذي حظي بنسبة مشاهدة ضخمة في العالم العربي وعلى مستوى العالم.

يذكر أنه بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "la casa de papel" وعرض الجزء الأخير منه في شهر ديسمبر المنصرم، تقرر تصوير نسخة جديدة منه بعنوان "برلين" تركز على شخصية برلين الذي يجسده الممثل الإسباني بيدرو ألونسو في المسلسل الأصلي، على أن يعرض عام 2023.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news