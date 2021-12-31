نيكولاس كيدج: تعرضت للتنمر والتهميش.. وأرفض كلمة ممثل لأنها تعني "كاذب"

المصدر: متابعات - سمير سعيد

أوضح الفنان الأميركي نيكولاس كيدج عدم تفضيله للقب "ممثل" حيث أكد أنها تعني كاذب.

وأضاف نيكولاس كيدج في "برودكاست" لـ "فارايتي": "نقول إنه ممثل رائع لذلك فهو كاذب عظيم. لذا من الخطر أن أبدو مثل الأحمق. أحب كلمة مسرحي لأن المسرحية تعني أنك تذهب إلى قلبك ومخيلتك، ذكرياتك أو أحلامك للتواصل مع الجمهور".

وعلى جانب آخر تحدث عن استراتيجية التمثيل التي يعتمدها، فقال إنه أحب النظر إليها من هذا القبيل، مع المخاطرة بأن أبدو سخيفًا ومضحكًا تمامًا. أحب فكرة أن يكون شيئًا أكثر طبيعية وأقل اصطناعية.

وكشف كيدج أنه بدأ يتصرف كطفل صغير عندما تعرض هو وصديقه للتنمر في حافلة المدرسة.

أصبح كيدج واحدًا من أكثر الممثلين والممثلين المسرحيين شهرة في العالم، وفاز بالعديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة أوسكار لأفضل ممثل.

واعترف بأنه كان يتطلع إلى العودة إلى أسلوب أكثر دقة. وكشف عن حماسه لتقديم دوره في فيلم "Pig"، حيث يلعب دور طاهٍ سابق يقوم بالبحث عن الكمأ مع خنزيره المحبوب.

وأوضح: "عرفت بعد فترة من التخبطات أنني تعرضت للتهميش في نظام الاستوديوهات. ولن أتلقى دعوات من قبلهم".

وتابع : "كنت أعلم دائماً أن الأمر سيتطلب مخرجاً شاباً يتذكر بعض الأفلام التي صنعتها وأعلم أنني قد أكون مناسباً لسيناريو الفيلم ويعيد اكتشافي. لن يحدث هذا إذا لم يكن لدى مايكل سارنوسكي عقل متفتح ليقول تعال معي".

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