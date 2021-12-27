غادة عادل تنهار خلال مواجهة مع طليقها.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تعرض مساء اليوم الاثنين، حلقة الفنانة غادة عادل، وطليقها المخرج مجدي الهواري، في برنامج بصراحة مع، المذاع عبر قناة MBC، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وانهارت غادة عادل خلال الحلقة، بسبب سؤال طليقها الهواري عن سبب هروبها دائمًا من الذكريات والماضي، وهو الأمر الذي لم تتحمله غادة، بسبب حزنها الكبير والذكريات الآليمة التي مرت بها، لترد عليه باكية: أنا مش بحب الذكريات.

حرصت غادة عادل على معرفة رأي طليقها في خطواتها الفنية بالفترة الأخيرة، وهل هي تخطو هذه الخطوات في مسارها الصحيح أم لا، كما طلبت منه أن يكشف هل يرى هناك أي تغييرات في شخصيتها بعد الطلاق أم لا.

ومن جانبه، قال مجدي الهواري أن زواجه من غادة عادل جاء في سن صغير، وأن فكرة استمرار زواجهما لمدة 20 عامًا هو نجاح كبير في حياتهما، معقبًا: أتجوزنا وإحنا صغيرين واستمرار زواجنا 20 سنة في حد ذاته نجاح كبير.

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