حمو بيكا في «أمسيات طربية» يثير استغراب الجمهور «تمزحون صح؟»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثارت مشاركة مؤدي المهرجانات حمو بيكا في حفل غنائي حمل اسم «أمسيات طربية» موحة واسعة من الجدل بين الجمهور الذي استغرب علاقة مؤدي المهرجانات الشهير بالطرب.

ويقدم حمو بيكا اليوم حفلا غنائيا جديدا في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، ويعتبر الحفل هو الثالث لـ «بيكا» في موسم الرياض منذ إطلاق فعالياته في نوفمبر الماضي.

وأعلن الحساب الرسمي لموسم الرياض عن الحفل على «تويتر»، بعنوان «أمسيات طربية تنتظركم في بوليفارد رياض سيتي»، وهو ما أثار سخرية الجمهور على «تويتر»، بسبب وجود حمو بيكا ضمن المشاركين في الأمسية، واعتبار نوعية الموسيقى والأغاني التي يقدمها بـ «الطربية».

وعلقت إحدى االمتابعات: «حمو بيكا.. وتسمونها جلسة طرب حمو بيكا لحاله ما تضبط معاه جلسة طرب كيف تجي»، بينما أضاف آخر: «حمو بيكا وطربية.. تمزحون صح؟»، وتسائل أحد المتابعين ساخرا: «حمو بيكا بقى مطرب؟». بحسب صحيفة «الوطن»

وكشف مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن غضبه من ضعف مشاهدات أحدث أغانيه «حملة وجراية»، التي طرحها مؤخرا على «يوتيوب»، وذلك في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، قائلا: «عندي على يوتيوب 5 مليون متابع اللي شافوا الفيديو 11 ألف، يبقى في مصيبة، أنا ممكن أنزل الأغاني في الفيسبوك وأنسى اليوتيوب دا خالص، أنا ممكن أبطله أنا هقفل كل قنواتي، وهعتزل».

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