آخر تغريدة للراحل دعيج الخليفة الصباح عن زيارة محمد بن سلمان للكويت

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

أعاد مغردون، اليوم السبت، تداول آخر تغريدة كتبها الشاعر الكويتي الراحل الشيخ دعيج الخليفة الصباح عن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للكويت.

وحسب صحيفة المرصد، كتب الشاعر الراحل عن "ولي العهد": "مـحـمـد بن سـلـمـان يا نـعـم الـولـيــف.. تـفـخــر كــويــت الــعــزّ بالأخّ الـعــزيـز.. ضـيـفــنـا مـاهـو بـحــيّ الـلـه ضــيـــف.. ضـيـفـنـا حـفـيـد الـمــلك عبـدالـعــزيـز".

وكان الديوان الأميري الكويتي، نعى صباح اليوم الشاعر الراحل الشيخ دعيج الخليفة الصباح، وهو أحد أحفاد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، حيث دفن بعد صلاة العصر.



مـحـمـد بن سـلـمـان يانـعـم الـولـيــف

تـفـخــر كــويــت الــعــزّ بالأخّ الـعــزيـز



ضـيـفــنـا مـاهـو بـحــيّ الـلـه ضــيـــف

ضـيـفـنـا حـفـيـد الـمــلك عبـدالـعــزيـز #دعيج_الخليفة_الصباح pic.twitter.com/rrcpC32O3V — دعيج الخليفه الصباح (@dk_alsabah) December 10, 2021

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