شيرين عبد الوهاب تؤكد رسميا انفصالها عن حسام حبيب: الاسباب تخصني وحدي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

بعد ساعات من إعلانها ذلك بصورة غير رسمية مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، أكدت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، رسميا خبر انفصالها عن الفنان حسام حبيب، مشيرة في بيان صحافي، إن الطلاق وقع بالفعل بينها وبين الفنان المصري في هدوء تام دون وقوع أي مشاكل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.

وكشفت شيرين عبدالوهاب «أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار قلب الحقائق، وأنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب».

وأوضحت شيرين :«أن هذا البيان يأتي لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتي أيضا في إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما».

وأكدت شيرين أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء، وتنتوي العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث إن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي.

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد خرجت عن صمتها، بعد مدة من تجاهل الضجة الاعلامية حول طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب.

وقالت شيرين عبد الوهاب من خلال حوار مع نضال الأحمدية، «أنا حاليا ببني شيرين جديدة.. والآن أنا لست مستعبدة ولا محتلة، ولن أقبل أن أكون هكذا مرة أخرى».

وتوجهت شيرين بالشكر إلى نضال قائلة: «بتجبيلي حقي، وبتكلم معاكي كلام لا أقوله مع الدكتور الخاص بي».

ونفت شيرين أي حديث سيدلي به حسين حبيب والد طليقها الفنان حسام حبيب، خاصة إذا تعلق الأمر بنيتها للعودة إليه.

وكانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية قد فجرت منذ أيام مفاجأة حينما أعلنت انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، والتي كانت قد سربت تسجيل صوتي لوالده من قبل وهو يدبر مكيدة لزوجة نجله.

إقرأ:

المزيد من التفاصيل:

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news