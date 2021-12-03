شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها بعد نبأ انفصالها: لست مستعبدة وأبني شيرين جديدة (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

خرجت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن صمتها، بعد مدة من التجاهل التي أبدتها حول المعلومة التي فجرتها الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية، عن طلاق شيرين من زوجها الفنان حسام حبيب.

وقالت شيرين عبد الوهاب من خلال حوار مع نضال الأحمدية، «أنا حاليا ببني شيرين جديدة.. والآن أنا لست مستعبدة ولا محتلة، ولن أقبل أن أكون هكذا مرة أخرى».

وتوجهت شيرين بالشكر إلى نضال قائلة: «بتجبيلي حقي، وبتكلم معاكي كلام لا أقوله مع الدكتور الخاص بي».

ونفت شيرين أي حديث سيدلي به حسين حبيب والد طليقها الفنان حسام حبيب، خاصة إذا تعلق الأمر بنيتها للعودة إليه.

وكانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية قد فجرت قبل أيام مفاجأة حينما أعلنت انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، والتي كانت قد سربت تسجيل صوتي لوالده من قبل وهو يدبر مكيدة لزوجة نجله.

وقالت الأحمدية عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «شيرين طلقت حسام حبيب»، مؤكدة ان أي خبر طلاق سابق كان مجرد شائعة أما هذه المرة فالخبر مؤكد.

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