ابنة شيرين عبد الوهاب في رسالة غامضة للسيد «H»: أنا بكرهك (فيديو)

من خلال فيديو قصير أثار موجة وسعة من التفاعل، وجهت، ابنة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسالة وصفت بالغامضة إلى شخص اسمه (H) قائلة له «أكرهك»



ابنة شرين في الفيديو القصير تستمع أغنية تحمل عنوان «I hate you.. أنا أكرهك»، لكنها أضافت إليها حرف (H).

وأشارت جميع العليقات والآراء التي تحدثت حول هذا الفيديو الغامض ان المقصود به هو مايبدو أنه بات طليق والدتها الفنان حسام حبيب، الذي أفادت معلومات صحافية قبل أيام بأنهما تطلقا.

وقبل ساعات من هذا الفيدو كشفت الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية عن تسجيل صوتي للفنانة شيرين عبد الوهاب، تحدثت فيه عن مجموعة من الامور بعد مدة من تجاهل خبر انفصالها عن حسام حبيب، وقالت شيرين عبد الوهاب من خلال الحديث، «أنا حاليا ببني شيرين جديدة.. والآن أنا لست مستعبدة ولا محتلة، ولن أقبل أن أكون هكذا مرة أخرى».

وتوجهت شيرين بالشكر إلى نضال قائلة: «بتجبيلي حقي، وبتكلم معاكي كلام لا أقوله مع الدكتور الخاص بي».

ونفت شيرين أي حديث سيدلي به حسين حبيب والد طليقها الفنان حسام حبيب، خاصة إذا تعلق الأمر بنيتها للعودة إليه.

وكانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية اول من أعلن انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، والتي كانت قد سربت تسجيل صوتي لوالده من قبل وهو يدبر مكيدة لزوجة نجله.

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