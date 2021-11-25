حمو بيكا لـ "المدعو" تامر عبدالمنعم: "مش مستني حد زيك يقولي اقرأ"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

رد مغني المهرجانات المصري حمو بيكا، على الفنان تامر عبدالمنعم، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، بعدما طالبه الأخير بالبحث عن شخص "يقرأ له".

وكتب بيكا: "رداً على كلام المدعو تامر عبدالمنعم، الحمد لله أنا مش مستني حد زيك يقولي اقرأ أو مقراش .. أنا معايا إخواتي هما عيني وضهري".

وتابع: "أنا بقى اللي بقولك شوفلك حد ينضف قلبك من الغل والصفار والتنمر اللي فيه يمكن ربنا يكرمك وتلاقي اللي يديك دور تمثله ولا حاجة".

واستكمل: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص معاه سلطة وبيتحكم في خلق الله احنا معانا ربنا مش سلطة وقرارت وحقي هاخده".

وكان حمو بيكا قد هاجم الفنان تامر عبدالمنعم والفنان هاني شاكر بعد ندوة أقيمت في قصر السينما، تحدث فيها النقيب عن مطربي المهرجانات وعن القرارات التي اتخذتها النقابة الفترة الماضية.

وبعدها خرج تامر عبدالمنعم ليرد على بيكا قائلاً: "السؤال للدكتور حمو بيكا ولا ما حموهوش.. أنا ما هاجمتكش أساسًا، كل الموضوع إني استضفت النجم الكبير هاني شاكر في صالون ثقافي حول إشكالية حرية الإبداع والمنع، وبالمناسبة قال فيه حمو يذاكر كويس ويدخل الإمتحان وربنا معاه يعني ما منعكش".

وتابع: "أما بالنسبة لوطنيتك اللي اقحمتها في الموضوع.. أحب أقولك أنا لم أشكك فيها، وبالمناسبة وجودك أنت وفرقتك في احتفالات أكتوبر مش دليل عشان تستند عليه، شكرا.. نسيت أقول لك شوف حد بيعرف يقرأ عشان يقرأ لك"

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