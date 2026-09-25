78 عاماً و24 ألف متابع .. جدة اسكتلندية تدخل "غينيس" كأكبر لاعبة "فورتنايت"

توجت موسوعة غينيس للأرقام القياسية الجدة الاسكتلندية كاث بوي، البالغة من العمر 78 عاما، كأكبر "ستريمر" (Streamer) أنثى في العالم للعبة "فورتنايت".

وتعرفت بوي على اللعبة عام 2017 عبر حفيدها الذي كان يبلغ 17 عاما حينها، لتتحول بعد تسع سنوات إلى "ستريمر" (تعني صانع المحتوى المباشر أو البث المباشر، وهو الشخص الذي يقوم بيبث أنشطته وفيديوهاته مباشرة إلى الجمهور عبر الإنترنت في نفس لحظة حدوثها الوقت الفعلي عبر منصات مخصصة)، ويتابعها نحو 24 ألف شخص، متجاوزة كل الشكوك التي أبداها حفيدها في البداية.

وتقول بوي، المعروفة باسم المستخدم "غرامبي غران 1948": "لقد وجدت أخيرا لعبة تناسبني. رغم أنني جربت عدة ألعاب أخرى، لم أجد الإثارة التي أحصل عليها من 'فورتنايت'. أسمي نفسي لاعبة 'فورتنايت' أكثر من كوني لاعبة ألعاب".

وتعليقا على لقبها الجديد الذي جاء بعد نشر قصتها في "إصدار اللاعبين 2027" من غينيس، قالت: "أن أكون حاملة لقب في موسوعة غينيس يعني لي الكثير شخصيا. نشأت وأنا أتلقى الكتاب كهدية عيد ميلاد، ولم يكن يخطر ببالي أبدا أنني سأفتح إحدى صفحاته يوما ما وأرى نفسي. كان الاعتراف بي كأكبر 'ستريمر' سنا يبدو دائما هدفا بعيدا، لذا فإن تحقيق هذا الشرف يعني الكثير. أنا ممتنة لعائلتي التي شجعتني طوال السنوات التسع الماضية، وللأصدقاء الكثيرين الذين لعبت معهم".

ورغم أن المجتمع قد يتوقع أن يكون معظم اللاعبين من الأجيال الشابة، تؤكد بوي، التي أتمت 78 عاما في 1 سبتمبر، عكس ذلك: "لا تدع أيا كان يخبرك أنك كبير في السن. لن تكون كبيرا أبدا على بدء اللعب".