نجاة صبا مبارك من الموت بعد انفجار لغم حقيقي بموقع التصوير

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نجت الممثلة الأردنية صبا مبارك من الموت بلغم أثناء تصوير آخر مشاهد مسلسل "ليلة السقوط" الذي يشاركها بطولته النجمان طارق لطفي وباسم ياخور.

وكشفت الشركة المنتجة للمسلسل ، عن انفجار لغم أرضي حقيقي بموقع التصوير، وأكدت نجاة كل العاملين في المسلسل من الموت وعدم وقوع إصابات، وأشارت إلى تلف بعض معدات التصوير جراء الانفجار، وتم استبدالها للانتهاء من تصوير العمل تمهيدا لعرضه مطلع العام المقبل.

وقال المنتج قيس الرضوانى، رئيس شركة بلا حدود للإنتاج الفني، أن تصوير المسلسل اكتمل بلا خسائر بشرية، حيث يشارك بالعمل عدد كبير من نجوم الوطن العربي، من بينهم، طارق لطفي، صبا مبارك، باسم ياخور، وأحمد صيام، وكندة حنا وأكثر من 130 فنانا من مصر وسورية والأردن والعراق.

وحسب بيان رسمي شهد اليوم الأخير من تصوير مسلسل "ليلة السقوط"، انفجار لغم خلال التصوير في المدينة القديمة بمنطقة الساحل الأيمن في الموصل بالعراق، وهو المكان الذي شهد معركة تحرير الموصل من الدواعش على يد القوات العراقية، ولم يسفر الانفجار عن أي خسائر بشرية.

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