أغنى كلب في العالم يبيع قصره مقابل 32 مليون دولار وثروته تقدر بنصف تريليون

المصدر: إعداد: سمير سعيد

باع أغنى حيوان في العالم، وهو الكلب جانثر السادس، قصره في ميامي للبيع وتمكن من بيعه مقابل 30.75 مليون دولار أميركي.

الكلب "جانثر السادس" هو المستفيد من صندوق يمتلك قصراً في ميامي به تسع غرف نوم وثمانية ونصف حمامات كانت تشغله الفنانة العالمية مادونا في يوم من الأيام، والذي باعه جانثر مؤخراً.

وتم نقل ملكية القصر الذي يحتوي على واجهة بحرية إلى "جانثر السادس" من خلال ميراثه، وقد أدرجه مقابل مبلغ ضخم قدره 31.75 مليون دولار.

تأتي ثروة الكلب المرموق من الكونتيسة الألمانية الراحلة كارلوتا ليبنشتاين، التي توفيت في عام 1992 وخصصت ثروتها بالكامل البالغة 80 مليون دولار إلى كلبها المحبوب، جونتر الثالث، جد غونتر السادس، حيث لم يكن لديها أطفال أو أقارب مقربين، وفقًا لعدة تقارير.

جمع البشر الذين يديرون ملكية الكلب ثروة تقدر بنحو 500 مليون دولار، واستثمروا أموال جونثر السادس في القصور والفيلات حول العالم.

وعندما تعلق الأمر ببيع قصره في ميامي، كلف جانثر السادس وكيلة العقارات روثي أسولين، بتولي الأمر، حيث قالت أسولين: "لقد بعنا عددًا لا يحصى من المنازل التي تقدر بملايين الدولارات، لكن هذا المنزل هو بالتأكيد الأول"، كما تخبر روثي الناس. "عندما أخبرني العاملون في البداية أن كلبًا يمتلك العقار، لم أصدق ذلك".

للحصول على الموافقة على البيع، كان على روثي، أن تخضع لاختبار شم صارم من قبل جانثر السادس.

تقول: "خلال لقائنا الأول مع غونتر، ركض نحوي وأعطاني قبلة ضخمة قذرة ولعق أحمر شفتي". "أعتقد أن هذا هو ما أبرم الصفقة حقًا!".

يقع العقار الخاص للكلب على مساحة 51000 قدم مربع بواجهة مائية تبلغ 100 قدم. ويتميز بمناظر طبيعية واسعة ومياه مفتوحة وإطلالات على المدينة ومسبح ونافورة ورصيف حيث يحب Gunther الاستمتاع بأشعة الشمس عند زيارة ميامي من إيطاليا، حيث يعيش بدوام كامل.

تبلغ مساحة المنزل 8400 قدم مربع، مما يمنح جانتر السادس مساحة كبيرة للتجول، لكنه يفضل قضاء معظم وقته في غرفة نوم مادونا السابقة.

قال مصدر لمجلة PEOPLE: "إنه ينام في سرير مخملي أحمر إيطالي مستدير مصمم خصيصًا على أرضية غرفة نوم مادونا القديمة. جانتر السادس يعيش حياة رائعة".

تقول روثي: "هذه الملكية لها تاريخ لا يمكن لأي شخص آخر المطالبة به". "بالإضافة إلى ذلك، يقع العقار المسور ذو الخصوصية الفائقة على مساحة شاسعة تصطف على جانبيها أشجار النخيل الملكية المذهلة المحاطة بالمناظر الطبيعية الخصبة والمناظر الخلابة للخليج المفتوح".

تتولى شركة "مجموعة جانثر" إدارة ثروة الكلب جانتر السادس، التي تم إنشاؤها وتصميمها لضمان رعاية الكلب جيدًا.

وورث الكلب الذي ينتمي لفصيلة "الراعي الألماني" قصر ميامي، وثروته الإجمالية، من جده، غونثر الرابع، الكلب الثاني في النسب، الذي اشترى بالفعل المنزل من مادونا منذ 20 عامًا.

وعندما يترك صاحب حيوان أليف ميراثًا لكلب أو أي حيوان آخر، عادةً ما يتم وضع الأموال في صندوق استئماني مع وصي بشري يُدعى لاتخاذ قرارات بشأن كيفية إنفاقه.

يمتلك مقدمو رعاية جانتر السادس أيضًا أعمالًا أخرى نيابة عنه، وقد استثمروا الأموال في البحث العلمي، حتى أنهم أسسوا صندوق "جانثر ريسك" لمساعدة الحيوانات المحتاجة.

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