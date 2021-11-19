مادونا مكتئبة بسبب كلب باع قصرها السابق بثلاثة أضعاف المبلغ الذي باعته له به

المصدر: إعداد: سمير سعيد

مادونا تشارك مشاعرها حول قصة عقارات حديثة ظهرت اسمها في الأخبار، حيث ظهرت أيقونة الموسيقى (63 عاماً)، في سلسلة من اللقطات على خاصية "ستوري" في انستغرام أمس الخميس وهي تبدو مكتئبة، مع تسمية توضيحية تقول: "عندما تكتشف أن كلبًا يبيع منزلك القديم بثلاثة أضعاف المبلغ الذي بعته به!".

وأضافت المغنية الرموز التعبيرية لمنزل ووجه باكي، أسفل الصور التي ظهرت فيها جالسة على أريكة ورأسها بين يديها في حالة اكتئاب.

وأدرجت مادونا أيضًا صورتين من الشاشة لمقالات كتبت عن قصرها السابق في ميامي، والذي باعه مالكه الحالي مقابل 32 مليون دولار، وهو كلب اسمه جانتر السادس.

وورث الكلب المدلل، المعروف باسم أغنى كلب في العالم، ثروته من الكونتيسة الألمانية الراحلة كارلوتا ليبنشتاين، وباع قصراً على الواجهة البحرية في ميامي امتلكته مادونا في يوم من الأيام.

وأكد موقع "بيبول" أمس الخميس أن الكلب هو المستفيد من صندوق يمتلك المنزل المكون من تسع غرف نوم وثمانية حمامات ونصف، والذي تم تقدير سعره الآن مقابل 31.75 مليون دولار.

الكلب الذي ينام في غرفة النوم السابقة لأيقونة البوب ​، ورث ثروة ليبنشتاين الكاملة البالغة 80 مليون دولار عن طريق جده. وذكرت تقارير عدة أن ليبنشتاين، الذي توفي عام 1992، لم يكن لديها أطفال أو أقارب.

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