بطلة مسلسل "جميل وهناء" تصدم الجمهور بشكلها في أول ظهور بعد غياب طويل

المصدر: متابعات - سمير سعيد

صدمت نجمة مسلسل جميل وهناء، رباب كنعان، الجمهور بأول ظهور لها بعد غياب طويل، حيث كشفت الصورة عن تبدل ملامحها.

ويعد هذا الظهور هو الأول لكنعان بعد أن أعلنت اعتزالها بمنشور كتبته عبر صفحتها الشخصية على تطبيق التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وتباينت التعليقات حول أحدث ظهور لنجمة مسلسل جميل وهناء، فبينما اعتبر البعض أنه لا زالت تحتفظ بجمالها، رأى آخرون أنها تحولت تماماً.

وكان مسلسل يوميات جميل وهناء مرتبة متقدمة في قائمة مسلسلات الكوميديا السورية لتوافر كل عوامل النجاح فيه من القصة إلى تمثيل أبطاله المميز.

وبمجرد تداول صورة نجمة مسلسل جميل وهناء انهالت التعليقات التي عبرت عن دهشة أصحابها بإطلالة رباب كنعان ومن بين هذه التعليقات: "العمر بيجري"، "معقول هذه هي هي الملامح تبدلت"، "لسة جميلة زي ما هي"، "مشان الله اخر اشي حضرتلها ياه جميل وهنا من وقتها فكرتها معتزله ولا ميته".

وحقق مسلسل يوميات جميل وهناء نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي وتعلق الجمهور بأبطاله وقصة المسلسل والمواقف الكوميدية بين جميل وهناء، وبعد مرور 24 سنة على عرض المسلسل دعونا نرى كيف أصبح أبطاله.

وكانت رباب كنعان أعلنت اعتزالها وابتعادها عن المجال الفني بشكل كامل وكتبت كنعان عبر حسابها الشخصي: "عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي"، فيما طالبت التعليقات بشكل كبير بعودتها عن هذا القرار.

الفنانة رباب كنعان بدأت مسيرتها الفنية سنة 1990 وحُفرت في ذاكرة المشاهدين في عدة أعمال أبرزها: "جميل وهناء" و"الفصول الأربعة" وغيرها الكثير.

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