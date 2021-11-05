داليدا خليل ترد على محمد رمضان: أفضل سعد لمجرد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

علقت الفنانة اللبنانية داليدا خليل على تصريحات الفنان محمد رمضان حول عدم وجود فنانة لبنانية تستطيع الغناء معه وهو ما عرضه لموجة انتقادات واسعة من الجمهور اللبناني.

وردت داليدا خليل، موضحة: "طالما لا يؤمن محمد رمضان بقدرات النجمات اللبنانيات فدعه يبقى هو كذلك في المكان الخاص به".

ولفتت إلى أن محمد رمضان لا يشببها في النمط الغنائي الذي يقدمه على الرغم من أنها تحب عفويته على المسرح بشكل كبير وتحفظ الأغاني التي يحفظها إلا أنها تفاضل العمل مع سعد لمجرد أكثر من محمد رمضان، بحد تعبيرها.

وحول إعلان الفنانة اللبنانية نادين الراسي من الأعمال الفنية، علقت داليدا خليل موضحة أنها تعتبرها أفضل الفنانات اللبنانيات والعربيات، حتى لو غابت في السنوات الأخيرة الماضية، إلا أنها بنظرها من أكثر الفنانات المجتهدات.

وأبدت داليدا خليل استيائها من الوضع الفني في لبنان، واصفة الأمر بأنه يعاني من فوضى عارمة ولا يوجد رقابة على الدخيلات عليه، مشيرة إلى أن مجال الفن في لبنان أصبح مستباحأ من الكل. وتابعت قائلة: "الدخيلات بدأن بأخذ الفرص من أمام النجمات".

وحول احتمالية كون النجوم اللبنانيين مظلومين عربيًا على حساب نجوم من جنسيات أخرى، أو أنهم لا يأخذون حقهم فنيًا، ردت داليدا خليل أنها ترى أن معظم الفنانين اللبنانيين لا يأخذون حقهم أو المكانة التي يستحقونها، إلا أن هناك عددا كبيرا منهم يعملون بكد في الخارج.

وعبرت عن فخرها بالفنانين اللبنانيين في كل مكان، معلقة: "بيبيضوا الوجه".

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