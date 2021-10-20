تجاعيد الفنانات في الجونة وتقدم أعمارهن تفضحها عيوب المكياج والبشرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

رغم حرص النجمات الشديد في مهرجان الجونة، على الظهور بأفضل إطلالة وصورة ممكنة أمام الجماهير، إلا أن انتشار صور بعض النجمات قبل تعديلات الفلاتر والفوتوشوب، أظهر الكثير من تجاعيد وتقدم أعمارهن، رغم تطبيقهن أغلى وأشهر ماركات المكياج العالمية.

فقد تصدرت إطلالات النجمات العربيات في مهرجان الجونة بدورتة الخامسة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط لناحية فساتين السهرات الفخمة التي ظهرن بها إنّما أيضاً من الناحية الجمالية ولا سيّما اساليب المكياج وتسريحات الشعر التي اعتمدنها.

وتنافست النجمات العرب على السجادة الحمراء خلال افتتاح مهرجان الجونة وفعاليات أيامه الممتدة، بالعديد من إطلالات المكياج الملفتة والتي واكبن فيها صيحات الموضة خاصة مع انتقائهن رسمات المكياج البرونزي او اخترن الرسمات الكلاسيكية.

الفنانة المصرية ليلى علوي، طبقت في عدد من فعاليات المهرجان، مكياجًا أظهر انتفاخًا في وجهها، وظهر عليها تقدم العمر.

وأثارت إطلالة النجمة المصرية، ليلى علوي، صدمة جمهورها ومحبيها بسبب علامات التقدم في العمر التي ظهرت على جسدها في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي، وظهور ترهلات في يديها.

وقبل أيام من انتشار صور ليلى علوي، واجهت الفنانة أروي جودة نفس السخرية والانتقادات التي طالت ظهورها في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة. حيث انتشرت لها صور تعديلات الفوتوشوب والفلاتر، أظهرت سليوليت على ساقها، وخطوط واضحة من المكياج على وجهها.

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