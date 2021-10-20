ابنة بيل غيتس تزوجت الشاب المصري بـ«حفل إسلامي سري»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن حفل الزفاف الذي تزوجت فيه جينيفر غيتس، ابنة مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، السبت الماضي، من الشاب المصري نائل نصار،(30 عاما)، كان حفل الزفاف الثاني، بعد أن احتفل الاثنان في «حفل ديني إسلامي سري»، ليلة الجمعة الماضية.

وأقيم الحفل الإسلامي بحسب الصحيفة البريطانية، في حديقة العائلة، التي تبلغ مساحتها 166 هكتارا، شمال بلدة سالم في نيويورك. وشهد الحفل حضور عدد محدود من الأشخاص، عكس حفل يوم السبت، الذي حضره 300 شخص.

وبحسب «سكاي نيوز» فإنه قبل عام من الآن، عرض نائل الزواج من جينيفر، بعد قصة حب طويلة. ونشر الاثنان على حسابيهما على إنستغرام صورة لهما، فيما كانت جينيفير تضع خاتما ماسيا كبيرا، وبدت متفاجئة ومتأثرة بعرض الزواج.

وتخرج الشابان من جامعة ستانفورد العريقة، كما أن علاقتهما بدأت في أوائل 2017، ويتقاسمان العديد من الهوايات، مثل الولع بالخيول وسباقات الفروسية.

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