أغنية تجمع الكينج محمد منير مع أكرم حسني

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن الفنان أكرم حسني أنه يجهز أغنية مع المطرب محمد منير الشهير بـ"الكينج"، لافتا إلى أن الأغنية ستكون من كلماته ولحنه.

وقال أكرم حسني في لقاء تلفزيوني على قناة أون تي في: "أنا كنت لسه عند الكينج محمد منير من فترة قريبة، وبالمناسبة فيه أغنية شغالين عليها مع بعض، من كلامي ولحني، هو سمعها وعجبته جدا، وقالي أنا هغني الأغنية دي، هو في ألمانيا وراجع، وأول ما يرجع هيغنيها".

وأضاف أكرم حسني متحدثاً عن شعوره بعد دخول مجال التمثيل: "ببقى حاسس إن أنا مش مجرد واحد كنت بشوف الناس دي، وحلم من أحلامي إن أنا أقابلهم، لا ده أنا دلوقتي قاعد مع محمد منير بيسمع مني أغاني، وإن هو يغني لي أغنية فده إحساس حلو قوي".

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