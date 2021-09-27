«سعودة» ابنة مي البلوشي تعتزل الفن وتتصدر «التواصل الاجتماعي»

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

أعلنت الفنانة الممثلة الكويتية ​سعاد سليمان​ الشهيرة بـ«سعودة» اعتزالها التمثيل نهائياً، وذلك عبر مقطع فيديو شاركته متابعيها من خلال حساباتها الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي.

وتصدرت «سعودة» منصات وتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد إعلانها اعتزال الفن الذي فاجئت به جمهورها ومتابعيها دون سابق إنذار.

وكشفت سعاد سليمان نجلة الفنانة مي البلوشي، عقب أشهر قليلة من ارتدائها الحجاب، معلنة عن أنها قد خصصت وقتها وحياتها من أجل الدراسة وأبنائها وبيتها.



وفي وقت سابق، خرجت سليمان على جمهور متابعيها بمظهر مختلف، حيث أعلنت ارتداءها الحجاب، مشيرةً إلى تعرُّضها لحادث انفجار سيارتها بسبب الغاز وإصابتها بحروق.

وأضافت أنها منذ ارتدائها الحجاب وهي ترفض أن تكون ممثلة؛ «لعدم رغبتها بأي شيء يخدش حجابها»، وفق قولها. وأكدت أن قرار اعتزالها التمثيل لا يعني غيابها عن متابعيها، مشيرة إلى أنها ستقوم بتصوير مقاطع لهم في أوقات فراغها.

وسعاد سليمان هي ابنة الفنانة مي البلوشي، بدأت حياتها الفنية عام 2013 بتقديم برنامج «كاش مو بلاش» مع والدتها، وهي ابنة أخت الفنانتين مرام وهند البلوشي. وتزوجت سعاد سليمان من مدير أعمالها راشد الروندي عام 2014 ورزقت منه بثلاثة أطفال هم روح وصقر وسليمان.

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