تخفي سموماً خطرة..لا تأكل المكسرات إذا لاحظت هاتين العلامتين

حذر المكتب الاتحادي لحماية المستهلك وسلامة الأغذية في ألمانيا من تناول المكسرات إذا:

كان مذاقها مُرا بشكل غير معتاد أو

كانت تفوح منها رائحة العفن أو التزنخ



سموم فطرية

وأوضح المكتب أنه في هذه الحالات قد تكون المكسرات ملوثة بالفطريات (العفن) والسموم، التي تنتجها؛ حيث تنتج أنواع معينة من الفطريات نواتج أيضية سامة تُعرف باسم "السموم الفطرية".

وتكمن الخطورة في أن هذه السموم الفطرية لا يمكن تمييزها بالعين المجردة، ولذلك قد تكون المكسرات ملوثة حتى وإن بدت سليمة من الخارج.

واعتمادا على نوع السم الفطري والكمية، التي تم تناولها، يمكن أن تتسبب السموم الفطرية في أضرار للكبد والكلى أو تُضعف جهاز المناعة أو تؤدي إلى الغثيان والقيء والإسهال. وتُعد "الأفلاتوكسينات" مشكلة خاصة؛ حيث تُصنف على أنها مواد ضارة بالكبد ومسببة للسرطان.

وأشار المكتب إلى أن السموم الفطرية تتميز بأنها شديدة المقاومة للحرارة في كثير من الأحيان، ولذلك لا يمكن التخلص منها بشكل موثوق عن طريق عمليات التحميص المعتادة.

وبناءً على ذلك، ينبغي عدم تناول المكسرات التالفة أو التي تظهر عليها علامات العفن بوضوح، ولا يكفي مجرد إزالة الأجزاء، التي تبدو عليها علامات غير طبيعية.

التخزين السليم

ويساعد التخزين السليم في تقليل مخاطر تلف المكسرات أو نمو العفن عليها، وذلك على النحو التالي: