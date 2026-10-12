ترمب يسخر من أنصاره: "أقول أشياء غبية جداً ومع ذلك تصفقون"

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أنصاره خلال تجمع انتخابي في ولاية تينيسي، قائلا إنه يستطيع قول "أكثر الأشياء غباء" ومع ذلك سيصفقون له، في مشهد قابله الحاضرون بالضحك والتصفيق، قبل أن يتحول المقطع إلى مادة للتعليقات الساخرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال التجمع الحاشد في مدينة كلاركسفيل أمس، قال ترمب: "يمكنني أن أقول أكثر الأشياء غباء، ومع ذلك ستصفقون"، ليقابل الحضور عبارته بالضحك والتصفيق، قبل أن يعلق قائلا: "هذا صحيح".

وسارع ترمب إلى توضيح مقصده، قائلا إن ما يطرحه ليس "أكثر الأشياء غباء"، بل إنها أفكار تمليها الفطرة السليمة، موضحا أنها غالبا ما تكون ذات طابع محافظ، لكنها تندرج، بحسب قوله، ضمن ما وصفه بـ"المنطق السليم".

وضرب الرئيس الأمريكي أمثلة على هذه الأفكار، مشيرا إلى الرغبة في "وجود حدود، وخفض الضرائب، وامتلاك جيش قوي"، مضيفا أن هذه المطالب وغيرها تمثل أمورا بديهية ومنطقية.

وتوالت التعليقات الساخرة على منصات التواصل الاجتماعي عقب انتشار المقطع، الذي حصد ملايين المشاهدات، إذ رأى مدونون أن ترمب سخر من مؤيديه أمام أعينهم، في حين قابلوه بالضحك والتصفيق.

وكتب أحد المدونين: "إنه يسخر منهم في وجوههم، وهم يصفقون لذلك"، في حين قال آخرون إن ترمب وصف أنصاره بالغباء علنا، ومع ذلك صفقوا له.

وفي السياق نفسه، رأى ناشطون أن ترمب يعرف قاعدته الجماهيرية جيدا. وكتب أحدهم متسائلا: "هل تعتقدون أن هناك أحدا في قاعدته الجماهيرية يدرك حقيقة ما يجري هنا؟.

كما سخر معلقون من تفاعل الحاضرين مع حديث ترمب، إذ ذهب أحدهم إلى أن هذه الظاهرة ستصبح يوما ما موضوعا للدراسة لفهم كيف يواصل الناس حياتهم دون أن يمتلكوا، على حد تعبيره، "خلية دماغية واحدة".

وركزت تعليقات أخرى على المفارقة بين العبارة التي أطلقها ترمب ورد فعل الحاضرين، معتبرة أن ضحكاتهم وتصفيقهم جعلا المقطع مادة للسخرية والنقاش على منصات التواصل الاجتماعي.