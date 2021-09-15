وفاة شقيقة الفنانة انتصار الشراح بعد شهر ونصف من رحيل أختها

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة الكويتية مي العيدان وفاة منى الشراح شقيقة الفنانة الكويتية الراحلة انتصار الشراح وذلك بعد شهر ونصف من وفاة شقيقتها.

ونشرت العيدان صورة للشراح عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستغرام» وكتبت: «انتقلت الى رحمة الله منى الشراح شقيقة المرحومة الفنانة انتصار الشراح الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويوسع منزلها ويحشرها مع الأبرار والصديقين والصالحين ويجعل قبرها روضة من رياض الجنه» وطلبت من متابعيها الدعاء لها «لا تبخلوا عليها بالدعاء فالدعاء رزق الميت».

وكانت الفنانة انتصار الشراح قد رحلت عن دنيانا في يوليو الماضي، إثر أزمة صحية مرت بها حيث كانت تتلقى العلاج في مستشفى ويلستون بالعاصمة البريطانية لندن.



والفنانة الكويتية، الراحلة انتصار الشراح ولدت عام 1962، بدأت العمل الفني في عام 1980، وتعتبر من نجوم الفن الكوميدي في الكويت، حيث اشتهرت بأدوارها الكوميدية في عدد كبير من المسرحيات والمسلسلات والبرامج الكوميدية، مثل مسرحية «انتخبوا أم علي» و«باي باي لندن» وأوبريت «بعد العسل» وبرنامج «فضائيات»، وغيرها من الأعمال التي أثرت الساحة الفنية الكويتية والخليجية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news