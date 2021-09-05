هزمها سرطان الثدي في عمر الـ39.. وفاة المغنية البريطانية سارة هاردينج

المصدر: لندن - د.ب.أ

أفادت صحيفة ذا ميرور البريطانية بأن المغنية سارة هاردينج، التي كانت إحدى عضوات فريق «جيرلز الاود» الغنائي توفيت، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 39 عاماً متأثرة بإصابتها بسرطان الثدي.

وكانت سارة قد أعلنت العام الماضي بأنها مصابة بسرطان الثدي، وأن المرض امتد لمناطق أخرى بجسدها.

يذكر أن سارة بدأت مشوارها الفني عام 2002، عندما كانت مشاركة في برنامج «بوب ستار: ذا رايفلز».

وتمكنت سارة من الوصول للمرحلة النهائية وانضمت لفريق أصبح يطلق عليه «جيرلز الاود» بجانب كل من نيكولا روبرتس ونادين كولي وكمبرلي ولش وشيريل كول.

واستطاع الفريق الغنائي تحقيق نجاحات كبيرة، وأعلنت عضوات الفريق انفصالهن عام 2013.

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