شيماء سيف بعد منحها الإقامة الذهبية: الإمارات تدعم المبدعين دائماً

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

بعد حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، أعربت الفنانة المصرية شيماء سيف عن شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تدعم المبدعين في العالم العربي بشكل دائم.

ونشرت شيماء سيف صورة لبرج خليفة في دبي، وهو يزدان بعلم الإمارات في أجواء احتفالية، وكتبت عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، معربة عن شكرها لدولة الإمارات التي تحرص على الدعم الفنانين والمبدعين في العالم العربي بشكل دائم. واختتمت بـ«حفظ الله مصر والإمارات ودائماً وأبداً يد بيد».

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