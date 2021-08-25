رنا سماحة بعد إعلانها الحمل تتخذ رد فعل ضد زوجها.. وتعلق على الانفصال: «أسرار بيوت»

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

كثير من الجدل والغموض أثيرا في الساعات الماضية بعد إعلان المطربة رنا سماحة خبر حملها من زوجها الملحن سامر أبوطالب، ثم إلغاء متابعته عبر مواقع التواصل الإجتماعي؛ وكذلك هو الآخر في واقعة أثارت حيرة الجمهور وتساؤلاته عن سبب فعل كهذا، بعد إعلان الحمل مباشرة. وتكهن البعض بأن هناك انفصالاً حدث بين الزوجين أو قراراً مفاجئاً بسبب خروج رنا سماحة لإعلان الحمل.

ومنذ أيام نشرت المطربة فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع «انستغرام»، كاشفة عن حملها، وظهرت فيه مرتدية فستاناً روز اللون، وكتبت على الفيديو: «إحساس كبير.. شعور خطير.. حاجة جامدة بتربطنا».

وانهالت التعليقات من متابعي رنا سماحة على الفيديو، بالتهنئة لها، كما علق لها المطرب مينا عطا، قائلاً: «أحلى مامي في الدنيا.. يشرف على خير البيبي القمر».

وأكدت المطربة سعادتها: «بشكر ربنا، والحمدلله، وأتمنى يجيب البيبي بخير، معافى وسليم، ويجعله ليا سند، وذرية صالحة، ويرزق كل أم في الدنيا، لأن دي أكبر فرحة ممكن تحصل لأى امراة في العالم».

ورداً على أنباء انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبوطالب وإلغاء متابعته وكذلك هو وأيضاً حذف كل صورهما معاً منذ الخطوبة ثم الزفاف والزواج. قالت رنا لبعض المقربين منها إنها لا تريد إخبار أحد بأسرار علاقتهما.

وتابعت في تصريحات صحافية «لا أستطيع الرد الأن لأنها أمور شخصية وأسرار عائلية ولا أعتقد أن حياتي الخاصة مشاع حتى يعلم الجميع تطوراتها أيا كانت».

وجاء رد رنا ليوحي بغموض أكثر من المتوقع؛ فهي لم تنف خبر الانفصال وأيضاً لم تؤكده لكن ردها انطوى على أن هناك أموراً غامضة تعتري حياتها في هذه الفترة بعد إعلانها الحمل تحديداً.

وارتبطت رنا بسامر أبوطالب منذ فترة وتمت الخطوبة في 10 أكتوبر 2020، وكان الاحتفال عائلياً شمل فقط عدداً من أقارب العروسين وأصدقائهم.

واحتفلت رنا وسامر بزفافهما العام الماضي في 10 ديسمبر في أحد الفنادق الكبري، وبسبب فيروس كورونا اقتصر الحفل على أقارب وأصدقاء العروسين.

وعلى جانب آخر، ورغم حملها، تستعد رنا سماحة في السابع من سبتمبر المقبل، لإحياء حفلها الغنائي في ساقية الصاوي على مسرح النهر بالقاهرة، ضمن حفلات موسم الصيف. وستقدم باقة من أغانيها القديمة والجديدة التي أعدتها خصيصاً للحفل. وكان آخر أعمال الفنانة رنا سماحة ألبومها الذي يحمل اسم «7 رجالة»، ويضم 10 أغنيات.

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