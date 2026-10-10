تركيا تحظر على منصات التواصل تقديم خدماتها للأطفال دون 15 عاماً

نشرت الجريدة الرسمية التركية لائحة جديدة تنظم التحقق من أعمار مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وتحظر على المنصات تقديم خدماتها للأطفال دون سن 15 عاماً.

وبموجب اللائحة، التي أعدّتها رئاسة الأمن السيبراني، ستُجرى عملية التحقق من العمر عبر بوابة الحكومة الإلكترونية "إي دولت".

وبحسب اللائحة، لن يُسمح لمزودي خدمات منصات التواصل الاجتماعي بتقديم خدماتهم للأطفال دون سن 15 عامًا، فيما ستُخضع حسابات من أتموا 15 عاماً لخدمات مخصصة للأطفال تراعي مصلحة الطفل واحتياجات نموه الجسدي والعقلي، والنفسي، والاجتماعي، والعاطفي.

وتُلزم اللائحة المنصات بتطبيق إعدادات خصوصية مشددة افتراضياً على حسابات الأطفال، وجعلها خاصة، ومنع البث المباشر والإعلانات المخصصة فيها.

كما تفرض على المنصات، عدم تلقي الرسائل سوى من الحسابات التي يتابعها الطفل، وحجب قوائم المتابعين والحسابات التي يتابعها عن المستخدمين الآخرين.

كما تلزم المنصات بتوفير أدوات رقابة أبوية تتيح للأهل التحكم في إعدادات حسابات أبنائهم، وتحديد مدة الاستخدام، والسماح بالمعاملات المدفوعة.

ومن المقرر أن تدخل اللائحة حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل، على أن تُستكمل عمليات التحقق من أعمار أصحاب الحسابات الحالية بحلول 31 مارس 2027، مع إغلاق حسابات من يتبين أنهم دون سن 15 عامًا.