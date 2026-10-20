بلدية أبوظبي تعزز الوعي بأهمية المحافظة على نظافة برادات السبيل

نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة ميدانية في جزيرة أبوظبي والبر الرئيس، لتعزيز الوعي لدى أصحاب برادات السبيل بأهمية المحافظة على نظافتها، والتعريف بالاشتراطات الصحية والتشغيلية الواجب توافرها فيها، بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المستخدمين، وتعزيز معايير الصحة العامة وجودة الحياة.

وشددت الحملة على أهمية التعاون المجتمعي في المحافظة على برادات السبيل، والاستخدام المسؤول لها، وتجنب أي ممارسات قد تؤثر في مستوى نظافتها أو سلامتها، بما يعكس قيم المسؤولية المشتركة والمحافظة على الممتلكات والمرافق العامة.

وأكدت البلدية أهمية التزام أصحاب برادات السبيل بمجموعة من الاشتراطات والإجراءات الأساسية لضمان جودتها وسلامة مستخدميها، ومن أبرزها:

المحافظة المستمرة على نظافة البراد من الداخل والخارج والمنطقة المحيطة به، وتنظيف وتعقيم خزانات المياه والصنابير ومخارج المياه بصورة دورية، بما يمنع تراكم الأوساخ أو الملوثات. والتأكد من سلامة وجودة المياه المستخدمة، وخلوها من أي تغير غير طبيعي في اللون أو الطعم أو الرائحة، وإجراء الصيانة الدورية للبرادات والتأكد من كفاءة أنظمة التبريد وعدم وجود تسربات أو أعطال قد تؤثر في سلامة الاستخدام. والتأكد من إحكام إغلاق خزانات المياه وحمايتها من دخول الأتربة والحشرات وأي مصادر محتملة للتلوث. والمحافظة على نظافة الصنابير ومناطق ملامسة المستخدمين، وعدم السماح بتراكم الرواسب عليها، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية ووضع البرادات في مواقع آمنة ومناسبة، بما يحمي المستخدمين من المخاطر. وعدم وضع أو تخزين أي مواد غير مرتبطة بمياه الشرب بالقرب من البرادات أو خزاناتها بما قد يشكل مصدراً للتلوث، ومعالجة أي تلف أو تسرب أو خلل صحي أو تشغيلي فور ملاحظته، وعدم استخدام البراد عند وجود ما قد يؤثر في سلامة المياه أو المستخدمين. والالتزام ببرنامج منتظم للنظافة والتعقيم والصيانة، بما يضمن استمرارية عمل البرادات بكفاءة وسلامة.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود البلدية لتعزيز الوعي الصحي والمجتمعي، وترسيخ السلوكيات الإيجابية التي تسهم في توفير بيئة صحية وآمنة، ورفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالاشتراطات الوقائية والتشغيلية المرتبطة بالمرافق التي تخدم أفراد المجتمع.