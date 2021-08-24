نقيب الممثلين يهدّد بشطب سمية الخشاب وأحمد سعد بسبب الإيحاءات غير اللائقة

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

لم يهدأ التراشق بين النجمين المصريين أحمد سعد وسمية الخشاب منذ إعلان الأول زواجه من عارضة الأزياء علياء بسيوني، إذ عقد قرانه ونشر الصور بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها بأن علياء أفضل امرأة عرفها في حياته، ولم يمر بهذا الشعور من قبل. بينما طرحت سمية الخشاب، طليقة أحمد سعد وزوجته الثالثة، صورة تشير فيها بيدها اعتبرها البعض إشارة خادشة للحياء تقصد بها أحمد سعد.

وعلى الجانب الآخر نشرت صور نسبت لأحمد سعد على مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً بها إيحاءات اعتبرها رواد «السوشيال ميديا» رداً على سمية أيضاً.

ونظراً لتواصل التعليقات على منشوري سمية الخشاب وأحمد سعد من الجمهور بردود فجة، قال نقيب المهن التمثيلية الفنان الدكتور أشرف زكي، إنه حزين للغاية، ويشعر بحالة اكتئاب لما يحدث بين سمية الخشاب وأحمد سعد، وما نشراه من إشارات بالصور بعد زواج الفنان.

وأضاف في تصريحات إعلامية أن موضوع سمية الخشاب وأحمد سعد سيتم تحويله للتحقيق إذا كان ما يتم تداوله صحيحاً، وأي تراشق بين فنان وآخر بالكلام أو الإيحاءات على «السوشيال ميديا»، سيتم اتخاذ إجراء ضده، وتحويل المسؤولين عنه للجهات المتخصصة للتحقيق وشطبه من النقابة عندما يثبت تورطه، فهذه قواعد لن يتم التراجع عنها حتى يقف كل شخص عند حده، ولا يساء للفن وأسرته.

وأضاف أشرف زكي «نحن القوى الناعمة وكان الرئيس يتحدث عن دورنا وتأثيره، فلا يجب أن نسيء لأنفسنا ومهنتنا ومجالنا الذي نفخر بالانتماء له، ولابد من وقفة، وحذرت كثيراً من أي تجاوز، وسبق وشطبت ممثلين ثبت تورطهم في هذا النوع من التراشق بمواقع التواصل الاجتماعي.

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